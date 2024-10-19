Тошич об РПЛ: «Намного сильнее, чем чемпионат Сербии – выше конкуренция, сильнее команды. И неважно, что Россия сейчас не в еврокубках»
Зоран Тошич считает, что Мир РПЛ сильнее чемпионата Сербии.
«Тяжело сравнивать. И неважно, что Россия сейчас не участвует в еврокубках, все равно РПЛ намного сильнее, чем чемпионат Сербии. Да, «Црвена Звезда» играет в Лиге чемпионов, но остальные команды выступают не очень хорошо. Самый хороший пример из последних результатов, когда «Бачка-Топола» проиграла «Астане» из Казахстана. Это о многом говорит.
В целом в российском первенстве намного выше уровень конкуренции, намного сильнее команды. И опять же, можно вспомнить летние товарищеские матчи «Партизана», где очень легко проиграли ЦСКА и «Динамо». Поэтому, очевидно, что уровень футбола в России выше, чем в Сербии», – заявил экс-игрок ЦСКА.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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