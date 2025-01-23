«ПСЖ» просит 8 млн евро и 40% от перепродажи у «Фиорентины» за Ндура. 20-летний хавбек договорился о контракте с новым клубом (Николо Скира)
«ПСЖ» просит 8 млн евро и 40% от перепродажи у «Фиорентины» за Шера Ндура.
По информации журналиста Николо Скиры, 20-летний полузащитник договорился с итальянцами об условиях контракта, но клубы еще не определились с размером компенсации.
В текущем сезоне Ндур выступает в «Бешикташе» на правах аренды. Он провел 22 матча во всех турнирах, забил один мяч и сделал две голевые передачи.
«ПСЖ» подписал игрока бесплатно в июле 2023 года из «Бенфики Б».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Николо Скиры
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