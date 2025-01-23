«ПСЖ» просит 8 млн евро и 40% от перепродажи у «Фиорентины» за Ндура. 20-летний хавбек договорился о контракте с новым клубом (Николо Скира)

«ПСЖ» просит 8 млн евро и 40% от перепродажи у «Фиорентины» за Шера Ндура.

По информации журналиста Николо Скиры, 20-летний полузащитник договорился с итальянцами об условиях контракта, но клубы еще не определились с размером компенсации.

В текущем сезоне Ндур выступает в «Бешикташе » на правах аренды. Он провел 22 матча во всех турнирах, забил один мяч и сделал две голевые передачи.

«ПСЖ » подписал игрока бесплатно в июле 2023 года из «Бенфики Б».