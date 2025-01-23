Леау о 6-м месте «Милана» в ЛЧ: «В команде прекрасная атмосфера. Мы сплочены и идем за нашим тренером»
Рафаэл Леау назвал прекрасной атмосферу в «Милане».
В среду «россонери» одолели «Жирону» (1:0), одержав 5-ю победу подряд в Лиге чемпионов. После 7 туров итальянский клуб занимает в таблице 6-е место.
«Я так рад играть за «Милан», играть в Лиге чемпионов, играть в команде, которая отлично выступает и выиграла на глазах у своих болельщиков.
Мы довольны результатом и положением в таблице – именно такую цель мы и ставили. В команде прекрасная атмосфера. Мы сплочены и идем за нашим тренером», – сказал вингер «Милана».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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