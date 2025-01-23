«Милан» выиграл 5 матчей ЛЧ подряд после 2 поражений на старте турнира
«Милан» выиграл 5 матчей подряд в Лиге чемпионов.
Миланский клуб обыграл «Жирону» (1:0) в 7-м туре общего этапа турнира.
После двух поражений в первых матчах с «Ливерпулем» (1:3) и «Байером» (0:1) «россонери» больше не проигрывали в Лиге чемпионов.
Ранее были одержаны победы над «Црвеной Звездой» (2:1), «Слованом» (3:2), «Реалом» (3:1) и «Брюгге» (3:1).
В заключительном туре ЛЧ команде Сержиу Консейсау предстоит сыграть с «Динамо» Загреб. Матч пройдет 29 января.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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