«Вулвс» не собираются продавать Кунью зимой. Форвард интересен «Арсеналу» и «Ноттингему»

«Вулверхэмптон» не намерен продавать Матеуса Кунью в зимнее трансферное окно.

К 25-летнему нападающему проявляют интерес «Арсенал» и «Ноттингем Форест». Однако «Вулвс» твердо настроены не соглашаться на предложения о трансфере игрока.

Кунья, у которого осталось 2,5 года по контракту, считается важнейшей частью команды «Вулверхэмптона».

Как пишет Sky Sports News, «Вулверхэмптон» спокойно относится к тому, что контракт футболиста пока что не был продлен. Предполагается, что это не окажет непосредственного влияния на его будущее в клубе. Обсуждения нового соглашения велись с целью вознаградить его за хорошую форму и вклад в команду за последние 12 месяцев.

У клуба также нет финансовых трудностей, вынуждающих продать игрока. Прошлым летом они заработали более 90 млн фунтов на продаже Педру Нету и Макса Килмена. Сейчас однозначный приоритет клуба – остаться в Премьер-лиге. На данный момент команда занимает 17-е место в турнирной таблице.

В этом сезоне Кунья провел 21 матч в АПЛ, забил 10 голов и сделал 4 ассиста. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .