«Арсеналу» интересен Кунья. «Вулверхэмптон» не хочет продавать своего лучшего бомбардира
Матеус Кунья может перейти в «Арсенал».
Лондонский клуб проявляет интерес к нападающему «Вулверхэмптона», сообщает The Telegraph. Отмечается, что «канониры» начали следить за игроком еще до травмы Букайо Сака, который, по словам главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты, пропустит «много недель».
Считается, что борющийся за выживание в АПЛ «Вулверхэмптон» будет рассматривать вариант с продажей своего лучшего бомбардира крайне неохотно.
В текущем сезоне АПЛ Кунья провел 18 матчей, отличившись 10 голами и 4 ассистами. Подробную статистику 25-летнего бразильца можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Telegraph
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