«Арсеналу» интересен Кунья. «Вулверхэмптон» не хочет продавать своего лучшего бомбардира

Матеус Кунья может перейти в «Арсенал».

Лондонский клуб проявляет интерес к нападающему «Вулверхэмптона », сообщает The Telegraph. Отмечается, что «канониры» начали следить за игроком еще до травмы Букайо Сака , который, по словам главного тренера «Арсенала » Микеля Артеты, пропустит «много недель» .

Считается, что борющийся за выживание в АПЛ «Вулверхэмптон» будет рассматривать вариант с продажей своего лучшего бомбардира крайне неохотно.

В текущем сезоне АПЛ Кунья провел 18 матчей, отличившись 10 голами и 4 ассистами. Подробную статистику 25-летнего бразильца можно найти здесь .