Грилиш забил «ПСЖ». У вингера «Сити» 2 мяча в 3 последних играх – после года без голов
Джек Грилиш забил «ПСЖ».
Полузащитник «Манчестер Сити» открыл счет в матче Лиги чемпионов, воспользовавшись серией отскоков на 50-й минуте.
У англичанина два гола в последних трех играх. 11 января он реализовал пенальти в Кубке Англии.
До этого Грилиш не забивал больше года – с декабря 2023-го.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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