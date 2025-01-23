Грилиш забил «ПСЖ». У вингера «Сити» 2 мяча в 3 последних играх – после года без голов

Джек Грилиш забил «ПСЖ».

Полузащитник «Манчестер Сити » открыл счет в матче Лиги чемпионов, воспользовавшись серией отскоков на 50-й минуте.

У англичанина два гола в последних трех играх. 11 января он реализовал пенальти в Кубке Англии.

До этого Грилиш не забивал больше года – с декабря 2023-го.

Почему Грилиш так плох