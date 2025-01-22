Алеррандро хочет перейти в «Севилью», а не в ЦСКА. Армейцы предлагали форварду «Ред Булл Брагантино» более высокую зарплату (ABC Sevilla)
Алеррандро не хочет переходить в ЦСКА.
Ранее сообщалось, что московский клуб предложил 6 миллионов евро за нападающего «Ред Булл Брагантино».
По информации ABC Sevilla, футболист предпочитает перейти в «Севилью», несмотря на то, что в испанской команде будет зарабатывать меньше.
Теперь бразильцы должны решить, принимать ли предложение от клуба Ла Лиги на сумму около 5 млн евро.
В минувшем чемпионате Бразилии Алеррандро выступал на правах аренды за «Виторию» и с 15 голами в 34 матчах разделил звание лучшего бомбардира с нападающим «Коринтианса» Юри Апберто, ранее игравшим за «Зенит».
Всего в 52 играх за «Виторию» во всех турнирах на счету Алеррандро 21 мяч и 7 ассистов. Его контракт с «Ред Булл Брагантино» рассчитан до 31 декабря 2026 года.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ABC Sevilla
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