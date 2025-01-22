Жезус успешно перенес операцию после разрыва «крестов»: «Верю и доверяю Богу»

Габриэл Жезус успешно перенес операцию на передней крестообразной связке колена.

10 дней назад нападающий «Арсенала » получил травму во время матча Куба Англии с «Манчестер Юнайтед» (1:1, 3:5 по пенальти).

В связи с этим 27-летний игрок, вероятно, пропустит остаток сезона.

«На все всегда будут ответы, которые мы узнаем лишь позже.

Я верю и доверяю Богу», – написал футболист в соцсетях, выложив свою фотографию.

Фото: x.com/gabrieljesus9

Жезус порвал кресты – новая потеря «Арсенала» в атаке. А ведь только набрал топ-форму