«Качество жизни в Стамбуле нельзя сравнить ни с одним немецким городом. Полиция в Дюссельдорфе смотрела на меня как на преступника, когда я хотел помочь соседу». Демирбай о странах

Керем Демирбай рассказал, почему ему больше нравится жить в Турции, а не в Германии.

– В 2017 году вы провели два матча за сборную Германии. До этого турецкая ассоциация также пыталась заиграть вас, и вы даже играли за различные молодежные сборные Турции. Насколько трудным было это решение?

– Сначала со мной связалась Турция, затем Германия. В то время я часто общался с Йоахимом Левом . Он с пониманием отнесся к моей сложной ситуации. В конце концов, мое внутреннее чутье подсказывало, что я буду играть за Германию.

– За Турцию вы, вероятно, играли бы больше. Сожалеете ли вы о своем решении?

– Я поддерживаю все свои решения. Но, конечно, я хотел чаще выступать за сборную Германии. Но теперь, когда я узнал, каково это – играть на турецком стадионе, как сильно болельщики давят на тебя, я, возможно, принял бы другое решение, учитывая этот опыт. Эмоции, которые я испытываю здесь, совершенно другие и особенные.

– Вы все еще рассчитываете на возвращение в сборную Германии?

– Если бы сегодня Немецкий футбольный союз попросил меня сыграть на чемпионате мира, я бы с большим уважением ответил: «Ребята, я бы предпочел провести отпуск со своей семьей». Я закончил карьеру в сборной Германии и больше не могу отождествлять себя с ней.

Пожалуйста, не поймите превратно. Я вырос в Германии и очень благодарен этой стране. Но сейчас я в Турции и не хочу уезжать. Как только я ступаю на турецкую землю, я чувствую себя как дома. Качество жизни в Стамбуле нельзя сравнить ни с одним немецким городом.

– Что вам нравится в Турции больше, чем в Германии?

– Я прожил в Дюссельдорфе четыре года, и мой сосед ни разу не поздоровался со мной. Когда я сказал «доброе утро», он посмотрел на меня типа: «Чего ты от меня хочешь, мужик?» Я не хочу обобщать, но многие люди в Германии очень холодные. Это невероятно.

Здесь, в Турции, все гораздо приветливее. За полтора года я узнал всех соседей. Недавно у забора моего участка внезапно вспыхнул пожар. В течение трех минут на помощь пришли 35 человек. Когда в доме моего соседа в Дюссельдорфе сработала сигнализация, я выбежал на улицу в шлепанцах и хотел помочь. Тогда же приехала полиция и обращалась со мной так, словно я преступник.

– Вы провели первые 30 лет своей жизни в Германии. Почему вы не переехали в Турцию раньше?

– Раньше не было возможности. Но я каждый год ездил в Бодрум на каникулы и часто совершал короткие поездки в Стамбул. Я всегда ценил теплоту турок, – сказал полузащитник «Галатасарая ».