Радимов о Венделе: «Вы могли представить, что Месси уйдет из «Барселоны»? Никто не вечен. «Зенит» должен двигаться дальше»

Владислав Радимов высказался об уходе Вендела и Клаудиньо из «Зенита».

Ранее клуб из Санкт-Петербурга объявил что Вендел летом перейдет в «Ботафого ». Также сообщалось, что Клаудиньо близок к переходу в катарский «Аль-Садд ».

– Я не знаю, насколько быстро вкатится в чемпионат Луис Энрике , я его просто не видел ни разу. Когда будут матчи, тогда можно будет говорить.

– Вендела с Клаудиньо «Зенит» не зря отпускает?

– По Клаудиньо я ничего не буду говорить, потому что, насколько я прочитал, Медведев сказал, что переговоры в процессе.

А по Венделу – ну, это часть сделки. Вы в свое время могли представить, что Месси уйдет из «Барселоны» в «ПСЖ »? Никто не вечен. Сейчас мир футбола такой, что любой футболист может поменять команду.

Здесь то же самое происходит. И Вендел, и Клаудиньо сделали очень много для побед «Зенита», но это человеческие жизни, и иногда нужно куда-то двигаться дальше. А Луис Энрике – это другой шаг.

Вот все говорят: нет мотивации, но об этом даже не надо говорить, шесть лет подряд «Зенит» – чемпион. Вендел один раз опоздал из отпуска, на неделю вышел, и было такое ощущение, что он тренировался только что.

– Не получится так, что этими трансферами «Зенит» сделает подарок «Краснодару»? Потому что пока все сыграются, пока притрутся друг к другу.

– Может так произойти, а может и наоборот. Правильно? Жизнь покажет. «Краснодар» – неплохая команда, и «Спартак» в двух очках – неплохая команда. Я думаю, что нас ждет интересная концовка. Тем более осталось не 30 туров, а 12 до конца чемпионата. Интересно будет, – сказал бывший игрок «Зенита».