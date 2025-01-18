«Барса» планирует продлить контракт с Араухо до 2030-го и с повышением зарплаты. Возможен пункт о снижении отступных, если Рональд не сыграет определенное число матчей

Стало известно, на каких условиях Рональд Араухо продлит контракт с «Барселоной».

Как передает Mundo Deportivo, в пятницу прошла встреча между представителем Араухо и Деку, где обсуждалось будущее уругвайца в каталонском клубе. Помимо повышения зарплаты по новому контракту, Деку дал понять агенту, что Рональд является ключевым игроком в текущем и будущем проекте клуба, наряду с такими футболистами, как Ламин Ямаль, Педри, Гави и Пау Кубарси.

«Барселона » намерена продлить соглашение с уругвайцем, которое истекает в 2026 году, как минимум до 2030 года. Кроме того, предложение «Барселоны» включает гибкую клаусулу, которая позволит Араухо, несмотря на возможное продление контракта, покинуть клуб следующим летом, если он останется недоволен своим положением.

Например, в договор игрока может быть включен пункт, согласно которому, в случае, если Араухо не сыграет определенное количество матчей, его отступные (в настоящее время составляющие 1 миллиард евро) будут снижены до рыночной стоимости, приемлемой для клуба, оставляя «Барселоне» достаточную сумму для поиска замены.

Эти условия были представлены Араухо, и он должен согласовать их со своим агентом. Клуб ожидает, что игрок подпишет новый контракт на следующей неделе.