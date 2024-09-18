Озил поучаствовал в уборке мечети Шемси-паши в Стамбуле после молитвы. Глава Управления по делам религии Турции похвалил Месута за «образцовое поведение»

Месут Озил поучаствовал в уборке мечети.

Как сообщает Turkiye Today, бывший полузащитник «Реала », «Арсенала » и сборной Германии помог сделать уборку после молитвы в мечети Шемси-паши в Стамбуле.

Глава Управления по делам религии Турции Али Эрбаш встретился с Озилом и выразил ему благодарность, назвав его поступок «образцовым жестом».

«Встретились со всемирно известным футболистом Месутом Озилом после пятничной молитвы в мечети Чилехане.

Я выражаю свою благодарность Месуту за его чуткость, образцовое поведение и за добровольное участие в уборке мечети», – написал богослов Эрбаш в соцсетях.

Фото: turkiyetoday.com