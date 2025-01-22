Директор «Боруссии» об увольнении Шахина: «После четырех поражений подряд и одной победы в девяти матчах мы утратили веру. Это решение стало для меня личной болью»
Директор «Боруссии» прокомментировал увольнение Нури Шахина.
Турецкий специалист отправлен в отставку после поражения от «Болоньи» (1:2) в Лиге чемпионов. Это четвертое подряд поражение дортмундцев.
«Мы очень ценим Нури Шахина и его работу, хотели долгосрочного сотрудничества и до последнего надеялись, что сможем вместе добиться спортивного перелома.
Однако после четырех поражений подряд, лишь одной победы в последних девяти матчах и текущего десятого места в таблице Бундеслиги мы, к сожалению, утратили веру в то, что в нынешних условиях сможем достичь наших спортивных целей.
Это решение стало для меня личной болью, но после матча в Болонье его уже нельзя было избежать», – сказал спортивный директор «Боруссии» Ларс Риккен.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Боруссии» Дортмунд
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