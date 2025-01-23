«Арсенал» разгромил «Динамо» Загреб – 3:0! У Хавертца гол и ассист, Райс и Эдегор забили

«Арсенал» победил «Динамо» Загреб (3:0) в 7-м туре Лиги чемпионов.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Деклан Райс открыл счет уже на 2-й минуте. Кай Хавертц, который ассистировал Райсу, на 66-й увеличил преимущество «канониров». Мартин Эдегор на 92-й установил окончательный счет.

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