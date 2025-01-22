Слот стал 2-м тренером в истории ЛЧ, выигравшим первые 7 матчей с новой командой. 1-м был Флик

Арне Слот повторил достижение Ханси Флика в Лиге чемпионов.

«Ливерпуль » под руководством 46-летнего специалиста сегодня одолел «Лилль » (2:1).

Нидерландец возглавляет «красных» с лета 2024 года. Клуб выиграл все семь матчей в ЛЧ в этом сезоне.

Только Флику удавалось стартовать с 7 побед в этом турнире с новой командой. Немец добился этого с «Баварией» в период с 2019 по 2020 год.