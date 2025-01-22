Слот стал 2-м тренером в истории ЛЧ, выигравшим первые 7 матчей с новой командой. 1-м был Флик
Арне Слот повторил достижение Ханси Флика в Лиге чемпионов.
«Ливерпуль» под руководством 46-летнего специалиста сегодня одолел «Лилль» (2:1).
Нидерландец возглавляет «красных» с лета 2024 года. Клуб выиграл все семь матчей в ЛЧ в этом сезоне.
Только Флику удавалось стартовать с 7 побед в этом турнире с новой командой. Немец добился этого с «Баварией» в период с 2019 по 2020 год.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
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