Гренландия направит делегацию в США для переговоров о вступлении в КОНКАКАФ в феврале: «Это не связано с текущим геополитическим интересом к территории»

Гренландия направит делегацию в США для переговоров о вступлении в КОНКАКАФ.

Футбольная ассоциация Гренландии в следующем месяце отправит делегацию в США, чтобы начать переговоры о вступлении в КОНКАКАФ. Гренландские команды никогда не играли в официальных международных соревнованиях.

Гренландия подала заявку на членство в КОНКАКАФ в мае прошлого года, теперь же национальная ассоциация получила приглашение от генерального секретаря КОНКАКАФ Филиппа Моджо для встречи 27 февраля в штаб-квартире организации в Майами.

Гренландия является полуавтономной территорией под управлением Дании и в течение многих лет стремилась стать членом УЕФА. Однако членство в УЕФА требует признания страны как полностью независимого государства ООН. КОНКАКАФ же позволяет автономным территориям становиться членами.

Напомним, в понедельник избранный президент США Дональд Трамп заявил о желании присоединить Гренландию к США. Он пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова.

«Приглашение не связано с текущим геополитическим интересом к Гренландии», – сообщил глава Футбольной ассоциации Гренландии Кеннет Клейст.