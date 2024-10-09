Гендиректор «ПСЖ» об уходе Месси, Неймара и Мбаппе: «Финансово это не повлияло на клуб. Коммерческие доходы выше, чем в прошлом сезоне, и продолжат расти. Бренд силен»
В 2023 году из «ПСЖ» ушли Лионель Месси и Неймар. Этим летом «ПСЖ» покинул Килиан Мбаппе.
«Никаких потерь не было. Доходы за сезон-2023/2024 превысили показатели предыдущего сезона. И в 2025 году мы также увидим рост. Коммерческие доходы продолжат расти.
Бренд «ПСЖ» очень силен. Мы всегда фокусируемся на продаже футболок, потому что это символично. Но экономическая модель в этой области основана на гарантированных минимумах. Поэтому для клуба это не имеет финансовых последствий», – заявил новый генеральный директор «ПСЖ» в интервью Le Parisien.
Несмотря на это, Мелеро заявляет, что кризис вокруг телевизионных прав на Лигу 1 значительно ударил по бюджету клуба.
«Мы потеряем 50 миллионов евро в этом сезоне. Влияние реально, особенно по сравнению с нашими европейскими конкурентами. Наша задача – найти способы компенсировать эту потерю. Но, несмотря на это, наши доходы будут продолжать расти, в том числе благодаря новым турнирам», – заключил Мелеро.
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