Гендиректор «ПСЖ» об уходе Месси, Неймара и Мбаппе: «Финансово это не повлияло на клуб. Коммерческие доходы выше, чем в прошлом сезоне, и продолжат расти. Бренд силен»

Викториано Мелеро заявил, что потеря звезд «ПСЖ» не влияет на доходы клуба.

В 2023 году из «ПСЖ» ушли Лионель Месси и Неймар. Этим летом «ПСЖ» покинул Килиан Мбаппе.

«Никаких потерь не было. Доходы за сезон-2023/2024 превысили показатели предыдущего сезона. И в 2025 году мы также увидим рост. Коммерческие доходы продолжат расти.

Бренд «ПСЖ » очень силен. Мы всегда фокусируемся на продаже футболок, потому что это символично. Но экономическая модель в этой области основана на гарантированных минимумах. Поэтому для клуба это не имеет финансовых последствий», – заявил новый генеральный директор «ПСЖ» в интервью Le Parisien.

Несмотря на это, Мелеро заявляет, что кризис вокруг телевизионных прав на Лигу 1 значительно ударил по бюджету клуба.

«Мы потеряем 50 миллионов евро в этом сезоне. Влияние реально, особенно по сравнению с нашими европейскими конкурентами. Наша задача – найти способы компенсировать эту потерю. Но, несмотря на это, наши доходы будут продолжать расти, в том числе благодаря новым турнирам», – заключил Мелеро.