Отступные Сергеева в «Крыльях» – 10 млн евро. У «Зенита» есть опция обратного выкупа, петербуржцы получат 30% в случае перепродажи форварда («Чемпионат»)
Сумма отступных за Ивана Сергеева в «Крыльях Советов» составляет 10 млн евро.
Об этом сообщает «Чемпионат». В сентябре 2024 года 29-летний форвард вернулся в самарский клуб из «Зенита».
«У «Зенита» есть опция обратного выкупа. Также по условиям контракта предусмотрено, что в случае продажи Сергеева 30 процентов от перепродажи полагаются «Зениту», – сообщил источник.
В текущем сезоне Мир РПЛ форвард забил 3 гола, проведя 11 матчей за «Крылья». Также на счету Сергеева 3 игры в чемпионате России в составе «Зенита».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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