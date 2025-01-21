Отступные Сергеева в «Крыльях» – 10 млн евро. У «Зенита» есть опция обратного выкупа, петербуржцы получат 30% в случае перепродажи форварда («Чемпионат»)

Сумма отступных за Ивана Сергеева в «Крыльях Советов» составляет 10 млн евро.

Об этом сообщает «Чемпионат». В сентябре 2024 года 29-летний форвард вернулся в самарский клуб из «Зенита».

«У «Зенита» есть опция обратного выкупа. Также по условиям контракта предусмотрено, что в случае продажи Сергеева 30 процентов от перепродажи полагаются «Зениту », – сообщил источник.

В текущем сезоне Мир РПЛ форвард забил 3 гола, проведя 11 матчей за «Крылья ». Также на счету Сергеева 3 игры в чемпионате России в составе «Зенита».