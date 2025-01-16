У Икарди изъяли телефон из-за обвинений от Ванды в гендерном насилии и шантажа интимными фото и видео. Игрок «Галатасарая» пока не дает пароль
В ноябре 2024 года бывшая жена нападающего «Галатасарая» подала в суд на Икарди, обвинив его в нападении и гендерном насилии.
В этот понедельник Мауро в сопровождении своей новой девушки Чины Суарес и адвоката посетил прокуратуру Буэнос-Айреса.
31-летний футболист должен был сдать мобильный телефон в рамках дела. Однако Икарди отказался предоставить пароль к устройству, что вызвало сомнения относительно его намерений. Впрочем, телефон все равно будет исследован на предмет поиска улик по делу.
Адвокат Ванды рассказал, что его подзащитная столкнулась с шантажом интимными фото и видео со стороны бывшего супруга.
«Она заявила, что подвергается преследованиям и угрозам со стороны Икарди. Она утверждает, что на его мобильном телефоне есть интимные фотографии и видео. Обвиняемый якобы угрожал опубликовать их в социальных сетях, поэтому прокуратура встала на защиту интересов потерпевшей», – сказал адвокат.
«При проведении экспертизы не происходит тотального вторжения в частную жизнь владельца мобильного телефона. Компьютерная система точно и целенаправленно ищет то, что хочет найти прокуратура», – заявил прокурор по делу Мауро и Ванды.
Прокурор уточнил, что Икарди предоставит пароль, когда будет официальное предписание о вскрытии телефона, но он уточнил, что и без ключа доступа возможно проведение экспертизы.
Икарди сообщил об отношениях с Чиной Суарес. Девушка отправляла видео с мастурбацией игрокам сборной Аргентины, из-за нее Мауро и Ванда расстались
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий