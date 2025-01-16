  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У Икарди изъяли телефон из-за обвинений от Ванды в гендерном насилии и шантажа интимными фото и видео. Игрок «Галатасарая» пока не дает пароль
38

У Икарди изъяли телефон из-за обвинений от Ванды в гендерном насилии и шантажа интимными фото и видео. Игрок «Галатасарая» пока не дает пароль

У Мауро Икарди изъяли телефон из-за обвинений в насилии со стороны Ванды Нары.

В ноябре 2024 года бывшая жена нападающего «Галатасарая» подала в суд на Икарди, обвинив его в нападении и гендерном насилии.

В этот понедельник Мауро в сопровождении своей новой девушки Чины Суарес и адвоката посетил прокуратуру Буэнос-Айреса.

31-летний футболист должен был сдать мобильный телефон в рамках дела. Однако Икарди отказался предоставить пароль к устройству, что вызвало сомнения относительно его намерений. Впрочем, телефон все равно будет исследован на предмет поиска улик по делу.

Адвокат Ванды рассказал, что его подзащитная столкнулась с шантажом интимными фото и видео со стороны бывшего супруга.

«Она заявила, что подвергается преследованиям и угрозам со стороны Икарди. Она утверждает, что на его мобильном телефоне есть интимные фотографии и видео. Обвиняемый якобы угрожал опубликовать их в социальных сетях, поэтому прокуратура встала на защиту интересов потерпевшей», – сказал адвокат.

«При проведении экспертизы не происходит тотального вторжения в частную жизнь владельца мобильного телефона. Компьютерная система точно и целенаправленно ищет то, что хочет найти прокуратура», – заявил прокурор по делу Мауро и Ванды.

Прокурор уточнил, что Икарди предоставит пароль, когда будет официальное предписание о вскрытии телефона, но он уточнил, что и без ключа доступа возможно проведение экспертизы.

Икарди сообщил об отношениях с Чиной Суарес. Девушка отправляла видео с мастурбацией игрокам сборной Аргентины, из-за нее Мауро и Ванда расстались

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: El Día
logoМауро Икарди
logoВанда Нара
logoСборная Аргентины по футболу
logoвысшая лига Турция
происшествия
светская хроника
logoГалатасарай
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Икарди сообщил об отношениях с Чиной Суарес. Девушка отправляла видео с мастурбацией игрокам сборной Аргентины, из-за нее Мауро и Ванда расстались
719 января, 20:14Фото
Ванда Нара призналась, что у нее были отношения с экс-игроком «Спартака» Бальде: «Я была свободна и не должна была ни перед кем отчитываться»
9031 декабря 2024, 08:41
Ванда про развод с Икарди и измены Мауро: «Я нашла переписки, фото, видео. Вина в таких случаях 100% на мужчине, женщина ни при чем. Мы пытались спасти наш брак, но постоянно ссорились»
783 декабря 2024, 15:51
Ванда подала в суд на Икарди, обвинив его в нападении и гендерном насилии – об этом сообщил аргентинский телеведущий. «Галатасарай» просит не верить новостям
3814 ноября 2024, 19:57
Ванда может подать в суд на Икарди из-за неуплаты алиментов в течение 6 месяцев
307 ноября 2024, 13:14
Рекомендуем
Главные новости
Селихов может перейти в клуб из Саудовской Аравии, с вратарем «Спартака» идут переговоры (Legalbet)
24 минуты назад
Неймар об уходе из «Барселоны»: «Месси подошел и сказал: «Почему ты уезжаешь? Я сделаю тебя лучшим в мире»
1514 минут назад
Собираем сборную мира − с Месси и Роналду. А рядом Салах!
28 минут назадСпецпроект
Канчельскис про Федорищева: «Следственные органы молчат 2,5 месяца, значит, так выгодно. В Европе бы такой кипеш подняли, а тут все на тормозах»
829 минут назад
Канисарес о Ямале: «Играет как ангел в свои 17 лет. Чтобы понять масштаб того, что он делает, надо посмотреть матчи молодежек. Ламин сможет добиться чего угодно, если не будет отвлекаться»
429 минут назад
Ямаль, Беллингем, Холанд, Кейн, Симон и Кроос – в сборной Европы за 2024 год от IFFHS
338 минут назад
«Аль-Иттифак» Джеррарда собирается подписать Салаха бесплатно летом. Вингер «Ливерпуля» интересен нескольким саудовским клубам (CaughtOffside)
1638 минут назад
Йорк ждет Роналду в МЛС: «Если он попадет в сборную на ЧМ-2026, то может остаться в Америке и сыграть против «Интера» Месси»
1058 минут назад
Вандалы нанесли свастику и нацистское приветствие на стены здания «Доксы». Кипрский клуб осудил их: «Мы продвигаем социальное равенство, а отбросы оставляют тошнотворный след фашизма и ненависти»
8сегодня, 16:28
Оптимизм «Реала» по поводу Дэвиса растет, агент игрока скоро приедет в Мадрид. «Бавария» уже ищет замену защитнику (Relevo)
22сегодня, 16:27
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома забил 9 мячей «Аль-Фатеху», «Аль-Иттихад» Бензема против «Аль-Раэда», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Таавуном» в пятницу
12 минуты назадLive
«Спартак» отдал Лайкина «Нефтехимику» в аренду. Хавбек начинал сезон в «Енисее»
3 минуты назад
«Ман Сити» следит за Камбьязо, переговоры с защитником «Ювентуса» находятся в ранней стадии. Трансфер возможен летом (Бен Джейкобс)
3 минуты назад
Саудовская Аравия хочет включить женский Суперкубок Испании в контракт о проведении мужского турнира еще на 5 лет
513 минут назад
Хавбек «Генгама» Луизерр бросил футболку на трибуну после серии пенальти в Кубке Франции с «Сошо». Ее выставили на продажу за 500 евро менее чем через 48 часов
220 минут назад
Селюк о Захаряне в «Сосьедаде»: «Одна голевая за 1,5 года – и это хорошее приобретение? 15 млн на него потратили. В такой команде даже моя бабушка хет-трик бы сделала»
1348 минут назад
Кин ответил Роду Стюарту, назвавшему его задирой в 2021-м: «Он наезжает на всех. Кем он себя возомнил? В чем он великий, в пении? Видел его несколько лет назад – он был отвратителен»
3сегодня, 16:18
Петржела о Бителло и «Динамо»: «Легионеров нужно штрафовать, причем жестко – на круглую сумму. Только так можно заставить не опаздывать на сборы»
5сегодня, 15:50
Аморим о будущем Гарначо в «МЮ»: «Ему нужно научиться играть на другой позиции, лучше действовать в центре. Он прогрессирует, у него есть талант»
7сегодня, 15:13
«Ростову» разрешили построить новую базу. Там будут корпуса молодежного и женского составов, административный корпус и трибуны на 1,5 тысячи и 500 мест
5сегодня, 15:06
Рекомендуем