У Икарди изъяли телефон из-за обвинений от Ванды в гендерном насилии и шантажа интимными фото и видео. Игрок «Галатасарая» пока не дает пароль

У Мауро Икарди изъяли телефон из-за обвинений в насилии со стороны Ванды Нары.

В ноябре 2024 года бывшая жена нападающего «Галатасарая » подала в суд на Икарди, обвинив его в нападении и гендерном насилии .

В этот понедельник Мауро в сопровождении своей новой девушки Чины Суарес и адвоката посетил прокуратуру Буэнос-Айреса.

31-летний футболист должен был сдать мобильный телефон в рамках дела. Однако Икарди отказался предоставить пароль к устройству, что вызвало сомнения относительно его намерений. Впрочем, телефон все равно будет исследован на предмет поиска улик по делу.

Адвокат Ванды рассказал, что его подзащитная столкнулась с шантажом интимными фото и видео со стороны бывшего супруга.

«Она заявила, что подвергается преследованиям и угрозам со стороны Икарди. Она утверждает, что на его мобильном телефоне есть интимные фотографии и видео. Обвиняемый якобы угрожал опубликовать их в социальных сетях, поэтому прокуратура встала на защиту интересов потерпевшей», – сказал адвокат.

«При проведении экспертизы не происходит тотального вторжения в частную жизнь владельца мобильного телефона. Компьютерная система точно и целенаправленно ищет то, что хочет найти прокуратура», – заявил прокурор по делу Мауро и Ванды.

Прокурор уточнил, что Икарди предоставит пароль, когда будет официальное предписание о вскрытии телефона, но он уточнил, что и без ключа доступа возможно проведение экспертизы.

Икарди сообщил об отношениях с Чиной Суарес. Девушка отправляла видео с мастурбацией игрокам сборной Аргентины, из-за нее Мауро и Ванда расстались