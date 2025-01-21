«Бавария» бесплатно подписала хавбека «Хоффенхайма» Бисхофа. Он перейдет летом
Том Бисхоф стал игроком «Баварии».
Мюнхенский клуб объявил о бесплатном трансфере полузащитника «Хоффенхайма». 19-летний футболист подписал контракт на 4 года, который вступит в силу этим летом.
В текущем сезоне Бундеслиги Бисхоф провел 16 матчей, отличившись 2 голами и 2 ассистами. Его статистика – здесь.
Фото: https://fcbayern.com/
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Баварии»
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