«Бавария» бесплатно подписала хавбека «Хоффенхайма» Бисхофа. Он перейдет летом

Том Бисхоф стал игроком «Баварии».

Мюнхенский клуб объявил о бесплатном трансфере полузащитника «Хоффенхайма». 19-летний футболист подписал контракт на 4 года, который вступит в силу этим летом.

В текущем сезоне Бундеслиги Бисхоф провел 16 матчей, отличившись 2 голами и 2 ассистами. Его статистика – здесь .

Фото: https://fcbayern.com/