Александр Прудников: «В России наших игроков гладят по головке – считают себя незаменимыми. Раньше для попадания в состав надо было, чтобы умерло 20 легионеров. Теперь ситуация другая»

Александр Прудников высказался относительно уровня российских футболистов.

«Кто-то может сразу встроиться в сильную команду, а кто-то – нет. Нашим игрокам надо понимать, что в Европе их никто не будет ждать.

И если период адаптации затянется, то в клубе не будут ждать, пока футболист адаптируется. Никто не будет ждать, пока футболист раскроется.

А в России наших игроков все гладят по головке, поэтому они считают себя незаменимыми.

Мы не можем найти золотую середину. Раньше, чтобы нашему игроку попасть в состав, надо было, чтобы 20 легионеров умерло. Теперь ситуация другая.

Но в любом случае игрок растет среди сильных спортсменов.

Чтобы стать лучше, надо ехать в топ-лиги. А я в последнее время не вижу роста наших футболистов», – сказал бывший нападающий клубов РПЛ Александр Прудников.