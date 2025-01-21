Александр Прудников: «В России наших игроков гладят по головке – считают себя незаменимыми. Раньше для попадания в состав надо было, чтобы умерло 20 легионеров. Теперь ситуация другая»
Александр Прудников высказался относительно уровня российских футболистов.
«Кто-то может сразу встроиться в сильную команду, а кто-то – нет. Нашим игрокам надо понимать, что в Европе их никто не будет ждать.
И если период адаптации затянется, то в клубе не будут ждать, пока футболист адаптируется. Никто не будет ждать, пока футболист раскроется.
А в России наших игроков все гладят по головке, поэтому они считают себя незаменимыми.
Мы не можем найти золотую середину. Раньше, чтобы нашему игроку попасть в состав, надо было, чтобы 20 легионеров умерло. Теперь ситуация другая.
Но в любом случае игрок растет среди сильных спортсменов.
Чтобы стать лучше, надо ехать в топ-лиги. А я в последнее время не вижу роста наших футболистов», – сказал бывший нападающий клубов РПЛ Александр Прудников.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
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