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Казанский «Сокол» вновь выставлен на продажу на Avito, цена – 5,6 млн рублей

Казанский «Сокол» вновь ищет нового владельца.

Об этом сообщил спортивный директор клуба Ильяс Минневалиев.

«Компания, благодаря которой «Сокол» в 2024 году завершил свой дебютный сезон в профессиональном футболе, прекращает финансирование клуба. Мы ищем нового владельца. 

Я готов к общению с теми, кому по-настоящему интересен наш проект, который существует уже более шести лет. Мы верим, что такие люди найдутся и команда продолжит выступать во Второй лиге», – сказал Минневалиев.

В июле 2024 года «Сокол» был куплен бизнесменом из Казани после публикации объявления на Avito. Накануне вышло новое объявление, согласно которому цена клуба составляет 5,6 млн рублей.

«В прошлом году казанский клуб уже был на грани исчезновения, тогда инвестора удалось найти с помощью объявления на той же интернет-площадке.

У нас есть 10 дней, чтобы пройти процедуру аттестации, в течение этого времени мы должны найти нового владельца. Через год мы уже не сможем заявиться, потому что клуб потеряет профессиональный статус, на восстановление которого могут уйти годы – необходимо будет вновь начинать с любительского уровня», – добавил Минневалиев, отметив, что потеря статуса приведет к ликвидации клуба.

В минувшем сезоне LEON Второй лиги Б «Сокол» под руководством тренера Евгения Варламова занял в группе 4 четвертое место.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Р-Спорт»
logoСокол Казань
бизнес
logoВторая лига Б
деньги
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