  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Никита Медведев о тратах: «Айфон покупаем жене новый, а я беру от нее по наследству. Всегда хожу в спортивных костюмах, те же джинсы – редкость, кроссовки люблю»
18

Никита Медведев о тратах: «Айфон покупаем жене новый, а я беру от нее по наследству. Всегда хожу в спортивных костюмах, те же джинсы – редкость, кроссовки люблю»

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев рассказал, на что тратит деньги.

– В одном интервью ты удивил модной экспертизой: «Джинсы Dsquared есть у каждого жителя Москвы». Ты это серьезно?

– Неудачно выразился. Хочешь спросить про траты, наверное? Айфоны вот мне достаются по наследству: покупаем жене новый, а я беру от нее.

А из одежды меня очень сложно заставить купить себе что-то. Всегда хожу в спортивных костюмах, а те же джинсы – большая редкость. Кроссовки – да, это люблю, – сказал Медведев.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sport24
logoНикита Медведев
logoпремьер-лига Россия
logoПари НН
logoстиль
светская хроника
девушки и спорт
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Никита Медведев о пенальти: «Стараюсь дезориентировать бьющего. Порой говорю гадости, могу назвать трусом. Иногда лабуду несешь – думают, сумасшедший, а прокатывает»
5вчера, 11:41
Никита Медведев о Карпине: «Говорил: «Откажетесь от мучного и сладкого, если это поможет выиграть РПЛ? Ага, конечно»
15вчера, 04:19
Никита Медведев: «Мальдивы – примитивный отдых. В России могу гораздо интереснее отдохнуть. Если будет выбор между Дубаем, Турцией и Сочи, выберу юг нашей страны»
10417 января, 15:15
Рекомендуем
Главные новости
Не забудьте про замены в фэнтези Лиги Европы! Дедлайн уже сегодня
158 минут назадФэнтези
Лига чемпионов. «Монако» Головина примет «Виллу», «Ливерпуль» – «Лилль», «Барса» в гостях у «Бенфики», «Юве» сыграет с «Брюгге», «Атлетико» против «Байера»
9сегодня, 04:50
«Зенит» подписал Энрике и отдал Артура и Вендела «Ботафого», Касаткина вылетела с Australian Open, Хусанов перешел в «Ман Сити», Анчелотти может уйти из «Реала» в конце сезона и другие новости
1сегодня, 04:10
В ЦСКА уверены в подписании 18-летнего хавбека «Фламенго» Лоррана. Сделка близка к завершению («Чемпионат»)
11сегодня, 03:39
«Ман Сити» покупает 18-летнего Джуму Ба из «Вальядолида». Центрального защитника могут отдать «Лансу» в аренду
6сегодня, 03:23
Мареска про 3:1 с «Вулвс»: «Первые 40 минут – топ, мы доминировали. Потом снова повторилось то, что было в последних играх. Но во 2-м тайме мы контролировали игру»
9вчера, 22:49
Кержаков об аэрофобии: «Сильно повлиял теракт 11 сентября. До этого я много летал, и в кайф было. Потом наложились случаи турбулентности»
18вчера, 22:26
«Челси» интересен Влахович. Клуб рассматривает приобретение форварда «Ювентуса»
22вчера, 22:14
«Челси» выиграл в АПЛ впервые за 6 матчей. Команда Марески идет 4-й и опережает «Ман Сити» на 2 очка перед очным матчем
9вчера, 22:00
Чемпионат Англии. «Челси» обыграл «Вулверхэмптон»
1408вчера, 21:59
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Халиджа», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Вахдой»
11 минуту назад
«Ливерпуль» – «Лилль». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
7 минут назад
«Спартак» был в положении «Зенита» в 90-х. Гегемония одного клуба надоедает всем». Ананко об РПЛ
217 минут назад
«Аталанта» – «Штурм». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
31 минуту назад
Канчельскис о Бителло: «Бразильцы приезжают в РПЛ заработать. Заварил кашу, чтобы улучшить условия по контракту. Не удивлюсь, если окажется в «Зените»
742 минуты назад
«Монако» – «Астон Вилла». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
58 минут назад
Казанский «Сокол» вновь выставлен на продажу на Avito, цена – 5,6 млн рублей
3сегодня, 04:35
«Барса» требует у «Комо» 10 млн евро за Гарсию. Трансфер позволит арендовать Рэшфорда
11сегодня, 04:17
Мовсесьян об уходе из ЦСКА: «Главный результат – медали, кубки и прибыль. Мне однажды сказали: «Это не твой клуб»
сегодня, 03:55
Хюттер о результативности Головина: «Показатели хуже прошлогодних не только у Александра – у всей линии нападения «Монако». Выберемся из этой ситуации»
1сегодня, 03:00
Рекомендуем