Никита Медведев о тратах: «Айфон покупаем жене новый, а я беру от нее по наследству. Всегда хожу в спортивных костюмах, те же джинсы – редкость, кроссовки люблю»

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев рассказал, на что тратит деньги.

– В одном интервью ты удивил модной экспертизой: «Джинсы Dsquared есть у каждого жителя Москвы». Ты это серьезно?

– Неудачно выразился. Хочешь спросить про траты, наверное? Айфоны вот мне достаются по наследству: покупаем жене новый, а я беру от нее.

А из одежды меня очень сложно заставить купить себе что-то. Всегда хожу в спортивных костюмах, а те же джинсы – большая редкость. Кроссовки – да, это люблю, – сказал Медведев .