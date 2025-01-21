Никита Медведев о тратах: «Айфон покупаем жене новый, а я беру от нее по наследству. Всегда хожу в спортивных костюмах, те же джинсы – редкость, кроссовки люблю»
Вратарь «Пари НН» Никита Медведев рассказал, на что тратит деньги.
– В одном интервью ты удивил модной экспертизой: «Джинсы Dsquared есть у каждого жителя Москвы». Ты это серьезно?
– Неудачно выразился. Хочешь спросить про траты, наверное? Айфоны вот мне достаются по наследству: покупаем жене новый, а я беру от нее.
А из одежды меня очень сложно заставить купить себе что-то. Всегда хожу в спортивных костюмах, а те же джинсы – большая редкость. Кроссовки – да, это люблю, – сказал Медведев.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sport24
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