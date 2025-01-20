Никита Медведев о пенальти: «Стараюсь дезориентировать бьющего. Порой говорю гадости, могу назвать трусом. Иногда лабуду несешь – думают, сумасшедший, а прокатывает»

Никита Медведев рассказал о психологическом воздействии на бьющих пенальти.

– Перед пенальти часто стараюсь дезориентировать бьющего. Подойдут любые слова. Чтобы ты ни говорил – сработает.

Я порой говорю какие-то гадости. Могу назвать трусом: «Знаю, как ты исполняешь. Давай, бей туда же, куда и в прошлый раз. Не бойся».

Это лишь футбол – после игры я подхожу к бьющему и жму руку. Но когда я должен делать свою работу – буду делать максимум, чтобы сбить с толку соперника.

– Это работает?

– Как раз вспомнил случай. 2020-й, мой «Локомотив» играет на сборах в Дохе с «Ростовом ». Дошло до серии пенальти. Мы, кажется, с Максом Рудаковым взяли по одному удару. Серия кончается. К мячу подходит Олег Кожемякин – он находился в «Ростове» на просмотре, а сейчас в «Сочи».

– Что ты ему сказал?

– Ростовским ребятам, которые меня не знали, я перед той игрой прокидывал: «Разговаривал с Кафановым – знаю, куда будете бить. Сто процентов». Хотя мы это вообще не обсуждали!

Так вот, Кожемякин мне не забил – и «Локо» победил. После игры Олег звонит нашему с ним агенту, Андрею Талаеву: «Одного не пойму. Всего пару пенальти пробил за карьеру – а откуда Виталич знает, куда я бью? Я ж только приехал на просмотр!»

Причем пробил-то Олег сильно, я реально выручил. Вот так иногда лабуду какую-нибудь несешь игрокам – думают, сумасшедший, а прокатывает, – сказал экс-голкипер «Локомотива », выступающий за «Пари НН».