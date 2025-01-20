«Баварии» интересен Шерки. Вингер «Лиона» оценивается в 22-23 млн евро

«Баварии» интересен Райан Шерки.

Мюнхенский клуб следит за вингером «Лиона » и собрал информацию о его планах на будущее, пишет журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. В «Баварии» знают, что трансфер обойдется им в 22-23 млн евро.

При этом отмечается, что 21-летний француз не занимает первую позицию в шорт-листе клуба. Главными целями на позицию вингера остаются Джейми Гиттенс из дортмундской «Боруссии » и Нико Уильямс из «Атлетика ».

В текущем сезоне Лиги 1 Шерки провел 14 матчей, отличившись 3 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь .