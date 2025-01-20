Гучмазов о Боснии: «Цена бензина намного выше, чем в России – больше 100 рублей за литр. Зато продукты, одежда и коммуналка если не на таком же уровне, то дешевле»
Илья Гучмазов сравнил цены в России и в Боснии и Герцеговине.
«Зная, какие цены в России, не сказал бы, что они кусаются. Самое неприятное — это цена бензина: она намного выше, чем в России. В пересчете получается почти в два раза дороже, чем у нас, — больше 100 рублей за литр.
Зато продукты, одежда и коммунальные услуги если не на таком же уровне, то дешевле. Молоко — 80 рублей, хлеб — 40», — сказал бывший вратарь «Црвены Звезды», а ныне игрок боснийской «Слоги».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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