Гучмазов о Боснии: «Цена бензина намного выше, чем в России – больше 100 рублей за литр. Зато продукты, одежда и коммуналка если не на таком же уровне, то дешевле»

Илья Гучмазов сравнил цены в России и в Боснии и Герцеговине.

«Зная, какие цены в России, не сказал бы, что они кусаются. Самое неприятное — это цена бензина: она намного выше, чем в России. В пересчете получается почти в два раза дороже, чем у нас, — больше 100 рублей за литр.

Зато продукты, одежда и коммунальные услуги если не на таком же уровне, то дешевле. Молоко — 80 рублей, хлеб — 40», — сказал бывший вратарь «Црвены Звезды», а ныне игрок боснийской «Слоги».