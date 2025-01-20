«В Москве постоянно повышается уровень комфорта жизни. То же самое в Белграде: доставки, каршеринг, электросамокаты. Появляется нотка Европы». Вратарь боснийской «Слоги» Гучмазов о городах
Илья Гучмазов оценил уровень комфорта в Москве и Белграде.
Российский вратарь выступает за боснийский клуб «Слога Добой».
«Мне нравится, что происходит с Москвой в последние годы. Постоянно повышается уровень комфорта жизни.
То же самое замечаю в Белграде, который стал более европеизированным. Когда я приезжал, это был более простой город, а сейчас везде доставки, каршеринг, электросамокаты. Появляется нотка Европы. Белград начал меняться после ковида и ограничений, когда все было закрыто.
Я же живу в боснийском Добое, до нас еще это все не дошло. Простой городок», — сказал Гучмазов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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