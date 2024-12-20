Алли попрощался с «Эвертоном»: «Все сложилось не так, как все надеялись, сейчас самое время начать новую главу. Благодарю всех за поддержку»

Деле Алли попрощался с «Эвертоном».

«Как сейчас широко обсуждается, 2025 год может стать для меня началом нового пути с захватывающими возможностями.

Прежде чем это произойдет, мне очень важно выразить благодарность всем болельщикам, сотрудникам и игрокам «Эвертона» за поддержку, которую они мне оказывали.

Это было невероятно сложное путешествие, связанное с попытками восстановить физическую форму, и я не могу не поблагодарить персонал «Эвертона» за их тяжелую работу в этом процессе.

К сожалению, все сложилось не так, как мы все надеялись, и я считаю, что сейчас самое время начать новую главу.

Я хочу пожелать всем в этом удивительном клубе удачи и надеюсь, что мы еще увидимся в будущем», – написал бывший полузащитник «Эвертона ».

Срок контракта англичанина с «ирисками» истек в июне.