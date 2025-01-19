«Юве» интересен защитник «Ньюкасла» Келли. Туринцы предложат аренду с опцией выкупа за 15 млн евро
«Ювентусу» интересен центральный защитник «Ньюкасла» Ллойд Келли.
По информации Фабрицио Романо, туринцы сделали устное предложение «Ньюкаслу» по аренде с опцией выкупа. Однако англичане не согласились на него.
Как пишет инсайдер, на этой неделе «Ньюкасл» уже отклонил предложение за игрока в размере 13 млн евро от «Фенербахче».
«Ювентус» надеется договориться на сумму около 15 млн евро. Переговоры о сделке продолжаются.
Келли, перешедший в «Ньюкасл» летом, заключил 5-летний контракт с клубом. В этом сезоне он провел 9 матчей в АПЛ, отметившись одной результативной передачей. Подробная статистика 26-летнего игрока доступна по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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