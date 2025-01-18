Симеоне о прервавшейся рекордной серии побед: «Эти 15 замечательных матчей войдут в историю «Атлетико». Когда привыкаешь побеждать, проигрывать очень тяжело. Но это часть пути»

Диего Симеоне прокомментировал поражение от «Леганеса».

«Атлетико» проиграл матч 20-го тура Ла Лиги со счетом 0:1. У мадридцев прервалась рекордная серия из 15 побед подряд.

– Слишком суровое наказание?

– Давайте говорить по порядку. Мы провели 15 замечательных матчей, которые войдут в историю клуба. Это очень полезно и красиво. Мы приложили огромные усилия, чтобы добиться этого, и это принесло нам пользу в чемпионате, Кубке и Лиге чемпионов.

Сегодня в первом тайме казалось, что команда была близка к тому, чтобы забить. Были моменты, в которых мы могли бы действовать лучше. В начале матча они хорошо играли через фланги и делали навесы, которые создавали опасность. Мы стремились победить.

Во втором тайме, после забитого гола, «Леганес » оборонялся гораздо лучше, действовал более организованно. Без Серлота нам не хватало рослых игроков, и мы нашли альтернативу в лице Ниньо и пытались понять, сможем ли мы найти его подачей с фланга.

«Леганес» очень хорошо сыграл в обороне. У нас был пенальти, а затем и последний момент, который выглядел голевым... Прежде всего, я хочу поздравить игроков с усилиями, которые они прилагали до сегодняшнего дня, и с чувством, что мы многое сделали хорошо, но мелкие детали сыграли не в нашу пользу.

– Каково состояние игроков? Каким вы видите будущее?

– Когда привыкаешь побеждать, проигрывать очень тяжело. Выигрывать очень приятно, это полезно, это создает много позитивных ситуаций. Но когда тебе приходится проигрывать... Это часть игры, путешествия, пути. Это нужно принять, – сказал главный тренер «Атлетико ».