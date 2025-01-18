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  • «Лестер» ван Нистелроя проиграл 7 матчей АПЛ подряд с общим счетом 2:18 и идет предпоследним. В «МЮ» у Руда не было поражений – 3 победы и ничья
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«Лестер» ван Нистелроя проиграл 7 матчей АПЛ подряд с общим счетом 2:18 и идет предпоследним. В «МЮ» у Руда не было поражений – 3 победы и ничья

Серия поражений «Лестера» продлилась по итогам 22-го тура АПЛ.

Команда Руда ван Нистелроя уступила «Фулхэму» со счетом 0:2. Она проиграла в чемпионате 7-й раз подряд, общий счет в этих матчах – 2:18.

«Лисы» сумели выиграть только первый матч в АПЛ при нидерландце – у «Вест Хэма» (3:1). В следующем туре они сыграли вничью с «Брайтоном» (2:2) и затем только проигрывали. Сейчас «Лестер» идет предпоследним в таблице.

Следует отметить, что у него также была одна победа в Кубке Англии – над «Куинз Парк Рейнджерс» (6:2).

Перед назначением в «Лестер» ван Нистелрой исполнял обязанности главного тренера «МЮ» после увольнения Эрика тен Хага и не потерпел ни одного поражения – три победы и ничья.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoЛестер
logoпремьер-лига Англия
logoРуд ван Нистелрой
logoФулхэм
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