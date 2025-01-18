Дарвин набрал 8 очков с «Брентфордом». Нападающий «Ливерпуля» забил на 90+1 и 90+3
«Ливерпуль» на выезде обыграл «Брентфорд» в 22-м туре АПЛ (2:0).
Нападающий Дарвин Нуньес забил оба гола: на 91-й и 93-й минутах. За матч у него 8 очков в фэнтези-турнире АПЛ на Спортсе (+1 за игру, +8 за голы, -1 за желтую карточку). Нуньеса выбрали 1,72% игроков.
Нападающий «Ливерпуля» прервал безголевую серию, которая длилась больше 2 месяцев. В игре с «Брентфордом» Нуньес забил столько же, сколько в 15 играх чемпионата до этого.
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези АПЛ на Спортсе’‘
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