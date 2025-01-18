Клюйверт набрал 19 очков против «Ньюкасла». У полузащитника «Борнмута» хет-трик и ассист

«Борнмут» в гостях разгромил «Ньюкасл» в 22-м туре АПЛ (4:1).

Джастин Клюйверт поучаствовал во всех голах своей команды: у него хет-трик и ассист. Полузащитник «Борнмута» набрал 19 очков в фэнтези-турнире АПЛ на Спортсе (+2 за игру, +15 за голы, +3 за ассист, -1 за желтую карточку). Клюйверта выбрали 250 игроков (1,78%).

В АПЛ у Клюйверта 10 голов в 21 игре, в прошлом сезоне за «Борнмут» было всего 7 голов.

Оборвалась победная серия «Ньюкасла» в АПЛ: команда проиграла впервые за 6 игр. Общий счет на этом отрезке был 18:1. Александер Исак не забил в чемпионате впервые за 9 матчей, он – 3-й бомбардир турнира (15 мячей).

«Борнмут» продлил беспроигрышную серию до 9 матчей.

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