Клюйверт набрал 19 очков против «Ньюкасла». У полузащитника «Борнмута» хет-трик и ассист
«Борнмут» в гостях разгромил «Ньюкасл» в 22-м туре АПЛ (4:1).
Джастин Клюйверт поучаствовал во всех голах своей команды: у него хет-трик и ассист. Полузащитник «Борнмута» набрал 19 очков в фэнтези-турнире АПЛ на Спортсе (+2 за игру, +15 за голы, +3 за ассист, -1 за желтую карточку). Клюйверта выбрали 250 игроков (1,78%).
В АПЛ у Клюйверта 10 голов в 21 игре, в прошлом сезоне за «Борнмут» было всего 7 голов.
Оборвалась победная серия «Ньюкасла» в АПЛ: команда проиграла впервые за 6 игр. Общий счет на этом отрезке был 18:1. Александер Исак не забил в чемпионате впервые за 9 матчей, он – 3-й бомбардир турнира (15 мячей).
«Борнмут» продлил беспроигрышную серию до 9 матчей.
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези АПЛ на Спортсе’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем