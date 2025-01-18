Клюйверт стал 7-м игроком в истории, сделавшим два хет-трика на выезде за сезон АПЛ

Джастин Клюйверт забил три гола в матче с «Ньюкаслом».

Вингер «Борнмута » отличился на 6-й, 44-й и 2-й добавленной ко второму тайму минутах игры 22-го тура чемпионата Англии. Также на его счету голевой пас на 6-й добавленной.

Сын экс-форварда «Барселоны» Патрика Клюйверта оформил второй выездной хет-трик в этом сезоне. Первый был 30 ноября в ворота «Вулверхэмптона».

25-летний нидерландец стал всего 7-м футболистом в истории с двумя хет-триками в гостях за один сезон АПЛ . Это удавалось также Иану Райту (1993/94), Робби Фаулеру (2001/02), Майклу Оуэну (2002/03), Луису Суаресу (2012/13), Харри Кейну (2016/17) и Рахиму Стерлингу (2019/20).

Подробно со статистикой Клюйверта можно ознакомиться здесь .