«Борнмут» купил у «Ромы» Клюйверта за 11+1 млн евро. Джастин не играл за римлян с 2020-го
Джастин Клюйверт окончательно покинул «Рому» после трех аренд.
Вингера купил «Борнмут». Английский клуб не разглашает сумму сделки.
Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, римляне получат 9,5 млн фунтов (чуть больше 11 млн евро) и еще 850 тысяч фунтов (почти 992 тысячи евро) в качестве бонусов. Контракт с 24-летним футболистом рассчитан на пять сезонов.
В последний раз Клюйверт играл за «Рому» в октябре 2020 года. В дальнейшем он был арендован «Лейпцигом», «Ниццей» и «Валенсией». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: afcb.co.uk
11 комментариев