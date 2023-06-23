«Борнмут» купил у «Ромы» Клюйверта за 11+1 млн евро. Джастин не играл за римлян с 2020-го

Теги Рома премьер-лига Англия серия А Италия трансферы Борнмут Джастин Клюйверт Фабрицио Романо Футбол

Джастин Клюйверт окончательно покинул «Рому» после трех аренд.

Вингера купил «Борнмут». Английский клуб не разглашает сумму сделки.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, римляне получат 9,5 млн фунтов (чуть больше 11 млн евро) и еще 850 тысяч фунтов (почти 992 тысячи евро) в качестве бонусов. Контракт с 24-летним футболистом рассчитан на пять сезонов.

В последний раз Клюйверт играл за «Рому» в октябре 2020 года. В дальнейшем он был арендован «Лейпцигом», «Ниццей» и «Валенсией». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: afcb.co.uk

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11 комментариев

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Белочка Радимова
До сих пор играю в фифу 18 (последняя фифа с рпл). Там он у меня разрывает а лиге чемпионов за Спартак
+6
0
+6
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REDDEVIL
Ответ Амин Чич
Могу ошибаться, но на моей памяти, из серии " яблоко от яблони не далеко падает ", на ум приходит на данный момент только сын Кьезы
Братья Тюрамы, Блинд, Маркос Алонсо, Шмейхель, Холанд, Алькантара)
+4
0
+4
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Спартак Уокер
По качеству игры он не в отца
+1
0
+1
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D-oh!
Ответ Белочка Радимова
До сих пор играю в фифу 18 (последняя фифа с рпл). Там он у меня разрывает а лиге чемпионов за Спартак
Здорово
+1
0
+1
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Амин Чич
Могу ошибаться, но на моей памяти, из серии " яблоко от яблони не далеко падает ", на ум приходит на данный момент только сын Кьезы
+1
-1
0
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MonkeyMeister
Откуда ценник такой?) Только из-за фамилии?
+3
-3
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Бондарев Олег
Кажется, это не тот Клюйверт.
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Вадим__Ситов
В 24 уже во всех пяти топ лигах побывал.
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Амин Чич
Ответ REDDEVIL
Братья Тюрамы, Блинд, Маркос Алонсо, Шмейхель, Холанд, Алькантара)
Человек, я же написал, черным по белому, на моей памяти!
+3
-3
0
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ɔculpa
Ответ Спартак Уокер
По качеству игры он не в отца
В мать?)
+1
-1
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