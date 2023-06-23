«Борнмут» купил у «Ромы» Клюйверта за 11+1 млн евро. Джастин не играл за римлян с 2020-го

Джастин Клюйверт окончательно покинул «Рому» после трех аренд.

Вингера купил « ». Английский клуб не разглашает сумму сделки.

Как утверждает инсайдер , римляне получат 9,5 млн фунтов (чуть больше 11 млн евро) и еще 850 тысяч фунтов (почти 992 тысячи евро) в качестве бонусов. Контракт с 24-летним футболистом рассчитан на пять сезонов.

В последний раз играл за «Рому» в октябре 2020 года. В дальнейшем он был арендован «Лейпцигом», «Ниццей» и «Валенсией». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: afcb.co.uk