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«Арсенал» хочет подписать Шешко в январе. «Лейпциг» попросит за форварда больше 60 млн фунтов

«Арсенал» намерен заполучить Беньямина Шешко уже зимой.

Как сообщает The Times, «канониры» нацелены на подписание словенского форварда из «Лейпцига» уже в этом месяце.

«Арсенал» проявлял интерес к 21-летнему Шешко прошлым летом, однако игрок подписал новый контракт с немецким клубом в июне. В рамках этого продления было достигнуто соглашение, что игрок сможет покинуть клуб за сумму около 60 миллионов фунтов (70 млн евро) следующим летом.

Тем не менее, «Лейпциг» ожидает получить более высокую сумму за его продажу в этом месяце.

На счету Шешко 8 голов и 2 голевые передачи в 17 матчах Бундеслиги в этом сезоне.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Times
logoАрсенал
logoРБ Лейпциг
logoБеньямин Шешко
возможные трансферы
logoбундеслига Германия
logoпремьер-лига Англия
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