«Арсенал» хочет подписать Шешко в январе. «Лейпциг» попросит за форварда больше 60 млн фунтов

«Арсенал» намерен заполучить Беньямина Шешко уже зимой.

Как сообщает The Times, «канониры» нацелены на подписание словенского форварда из «Лейпцига» уже в этом месяце.

«Арсенал » проявлял интерес к 21-летнему Шешко прошлым летом, однако игрок подписал новый контракт с немецким клубом в июне. В рамках этого продления было достигнуто соглашение, что игрок сможет покинуть клуб за сумму около 60 миллионов фунтов (70 млн евро) следующим летом.

Тем не менее, «Лейпциг » ожидает получить более высокую сумму за его продажу в этом месяце.

На счету Шешко 8 голов и 2 голевые передачи в 17 матчах Бундеслиги в этом сезоне.