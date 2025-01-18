Товарищеский матч. «Динамо» Махачкала сыграет с «Раднички Ниш»
Клубы Мир РПЛ проводят товарищеские матчи в преддверии весенней части сезона.
Товарищеский матч
Анталья, Турция
«Раднички Ниш» Сербия – «Динамо» Махачкала Россия – 16:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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