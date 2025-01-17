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Овчинников о приглашении Гвардиолы вести тренерские курсы в РФС: «Разговоры были – и не только с ним. Поддерживаем контакты»

Сергей Овчинников высказался о возможном сотрудничестве РФС с Пепом Гвардиолой.

– Вы рассказывали, что Гвардиола будет вести тренерские курсы в РФС. Возможно это в этом году?

– Тут важно подобрать правильную формулировку. Не «будет вести тренерские курсы», а «мы общались по поводу возможности выступить». Согласитесь, чуть другое значение у фразы. Так вот, разговоры были, причем не только с Гвардиолой – контакты мы поддерживаем постоянные.

Как правило, коллеги соглашаются. Но в текущих условиях мы все прекрасно понимаем, что это не совсем реализуемо. Поэтому остается только следить за международной обстановкой. Уверен, как только ситуация изменится, к нам будут приезжать с большим удовольствием, – сказал начальник отдела подготовки тренеров Академии РФС. 

Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
logoСергей Овчинников
logoПеп Гвардиола
logoРФС
logoпремьер-лига Россия
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