Овчинников о приглашении Гвардиолы вести тренерские курсы в РФС: «Разговоры были – и не только с ним. Поддерживаем контакты»
Сергей Овчинников высказался о возможном сотрудничестве РФС с Пепом Гвардиолой.
– Вы рассказывали, что Гвардиола будет вести тренерские курсы в РФС. Возможно это в этом году?
– Тут важно подобрать правильную формулировку. Не «будет вести тренерские курсы», а «мы общались по поводу возможности выступить». Согласитесь, чуть другое значение у фразы. Так вот, разговоры были, причем не только с Гвардиолой – контакты мы поддерживаем постоянные.
Как правило, коллеги соглашаются. Но в текущих условиях мы все прекрасно понимаем, что это не совсем реализуемо. Поэтому остается только следить за международной обстановкой. Уверен, как только ситуация изменится, к нам будут приезжать с большим удовольствием, – сказал начальник отдела подготовки тренеров Академии РФС.
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем