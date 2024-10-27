В РФС оценили идею пригласить Клоппа в Россию на тренерские курсы: «Постараемся выйти на него, если будет возможность»
Сергей Овчинников оценил идею пригласить в Россию Юргена Клоппа.
Бывший вратарь сборной России сейчас занимает пост начальника отдела подготовки тренеров РФС.
– Сейчас тренерской работой не занимается Юрген Клопп. Связывались с ним по поводу обучения в академии?
– Нет, но это мой любимый тренер. Еще давно мы играли друг против друга. Когда он тренировал «Майнц», мы познакомились. Все это время редко, но виделись. При встречах делились с ним какими-то мнениями.
Его работа в «Ливерпуле» – образец тренера, на мой взгляд. Я бы с удовольствием его пригласил. Если будет возможность, постараемся выйти на него, – сказал Овчинников.
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