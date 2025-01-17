Яя Туре: «Сити» всегда будет успешным. Иногда мы забываем, что они тоже люди. У них есть ресурсы, чтобы выправить ситуацию»

Яя Туре высказался о проблемах «Манчестер Сити» в текущем сезоне.

«Горожане» занимают шестое место в АПЛ с 35 очками после 21 матча. В октябре – декабре 2024-го «Ман Сити» выдал отрезок с одной победой в 13 матчах.

«Такое случается в какой-то момент. Я очень уважаю этот клуб. С тех пор, как я ушел, они по-прежнему движутся вперед.

Знаете, иногда мы забываем, что они тоже люди. Иногда это может случиться. Я не волнуюсь насчет этого – думаю, у них есть ресурсы и люди, которые могут выправить ситуацию. У меня нет никаких сомнений.

Может быть, это будет довольно сложно, но «Манчестер Сити» всегда будет успешным. Они всегда будут возвращаться в форму», – сказал экс-полузащитник «горожан».