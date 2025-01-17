Консейсау был в ярости, узнав о возможном уходе Томори из «Милана» в «Ювентус». Туринцы готовы арендовать защитника за 5 млн евро с выкупом за 25+ млн

Сержиу Консейсау разозлился на руководство «Милана».

Corriere della Sera утверждает, что на встрече, посвященной работе на трансферном рынке, главный тренер вышел из себя, когда узнал о возможном переходе Фикайо Томори в «Ювентус ».

Сообщается, что «бьянконери» готовы удовлетворить финансовые запросы «россонери», арендовав защитника за 5 млн евро и затем выкупив за 25 млн плюс бонусы.

Также «Ювентус» в качестве альтернативного варианта рассматривает приобретение Кевина Данзо из «Ланса ».