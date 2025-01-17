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Камавинга пропустит 3 недели. Хавбек «Реала» травмировал бедро в матче с «Сельтой», тренерский штаб просил «потерпеть»

Эдуардо Камавинга выбыл из-за травмы на несколько недель.

Полузащитник «Реала» получил повреждение в матче с «Сельтой» (5:2 доп. вр) в 1/8 финала Кубка Испании.

Как сообщил сотрудник Radio Marca Хосе Луис Санчес, игрок заметил некоторые неудобства во время дополнительного тайма. Тренерский штаб попросил Эдуардо потерпеть, в результате чего он закончил встречу с травмой.

Позднее медицинская служба клуба сообщила, что у Камавинга диагностирована мышечная травма бедра левой ноги.

По данным Marca, француз может пропустить 3 недели. Его возвращение может совпасть с матчем Ла Лиги против «Атлетико», который пройдет 9 февраля.

В этом сезоне Камавинга провел 8 матчей в чемпионате Испании, в которых отметился двумя ассистами. Подробная статистика 22-летнего игрока доступна по ссылке.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
logoКубок Испании
logoРеал Мадрид
logoСельта
logoЭдуардо Камавинга
logoЛа Лига
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