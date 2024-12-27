Гол Гакпо «Лестеру» отменили из-за офсайда у Нуньеса. Плечо форварда «Ливерпуля» слегка вышло за линию

Гол Коди Гакпо «Лестеру» был отменен из-за офсайда у Дарвина Нуньеса.

«Ливерпуль » обыграл «Лестер » (3:1) в 18-м туре АПЛ . Гакпо забил гол на 46-й минуте матча.

Нидерландец также отличился на 68-й минуте игры, завершив неудачный удар Дарвина Нуньеса . После проверки ВАР выяснилось, что уругваец попал в офсайд после поперечного паса от Мохамеда Салаха .

ВАР рассматривал эпизод около 3 минут, в конечном итоге гол не был засчитан.

Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Дарреном Бондом.

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