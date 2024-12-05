Каррагер о Нуньесе: «Ливерпуль» расстанется с ним в следующем сезоне, думаю. Мы не говорим о нем как о хорошем игроке»
Джейми Каррагер считает, что Дарвин Нуньес покинет «Ливерпуль» в новом сезоне.
«Мы говорили, что не знаем, что он собирается предпринять, что же тогда будут делать защитники? Никто никогда не говорит так о хорошем игроке, не так ли?
Я не уверен, что он будет здесь в следующем сезоне, я думаю, что «Ливерпуль» расстанется с ним», – заявил экс-защитник мерсисайдцев в подкасте The Overlap.
В текущем сезоне АПЛ 25-летний нападающий провел 11 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Чаще всего уругваец выходит на замену, подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
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