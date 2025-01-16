Полиция ведет расследование в связи с угрозами жене Хавертца после вылета «Арсенала» в Кубке Англии от «МЮ»
«Арсенал» вылетел из Кубка Англии, уступив «Манчестер Юнайтед» в 1/32 финала (1:1, 4:5 по пенальти). Хавертц не реализовал 11-метровый в послематчевой серии.
Позднее беременная жена футболиста «Арсенала» рассказала, что подверглась угрозам в соцсетях. Лондонский клуб хочет установить личности людей, присылавших ей сообщения.
«Офицеры получили сообщение о противоправных комментариях в адрес жительницы Хартфордшира в воскресенье, 12 января. В настоящее время ведется расследование», – сообщил представитель полиции агентству Press Association.
«Это невероятно, честно говоря. Мы действительно должны что-то с этим сделать, потому что принятие и сокрытие подобных случаев приводит к ужасным последствиям.
Это то, что необходимо искоренить из футбола, потому что такая циничная реакция только из-за результата или действия недопустима. Нет другой индустрии, где это было бы нормой», – сказал главный тренер «Арсенала» Микель Артета.
Хавертца атаковали после «МЮ»: смеялись в соцсетях, жене угрожали. Артета в ярости
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий