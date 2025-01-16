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Полиция ведет расследование в связи с угрозами жене Хавертца после вылета «Арсенала» в Кубке Англии от «МЮ»

Полиция ведет расследование в связи с угрозами жене Кая Хавертца.

«Арсенал» вылетел из Кубка Англии, уступив «Манчестер Юнайтед» в 1/32 финала (1:1, 4:5 по пенальти). Хавертц не реализовал 11-метровый в послематчевой серии.

Позднее беременная жена футболиста «Арсенала» рассказала, что подверглась угрозам в соцсетях. Лондонский клуб хочет установить личности людей, присылавших ей сообщения. 

«Офицеры получили сообщение о противоправных комментариях в адрес жительницы Хартфордшира в воскресенье, 12 января. В настоящее время ведется расследование», – сообщил представитель полиции агентству Press Association.

«Это невероятно, честно говоря. Мы действительно должны что-то с этим сделать, потому что принятие и сокрытие подобных случаев приводит к ужасным последствиям.

Это то, что необходимо искоренить из футбола, потому что такая циничная реакция только из-за результата или действия недопустима. Нет другой индустрии, где это было бы нормой», – сказал главный тренер «Арсенала» Микель Артета. 

Хавертца атаковали после «МЮ»: смеялись в соцсетях, жене угрожали. Артета в ярости

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ESPN
logoпремьер-лига Англия
болельщики
logoКай Хавертц
logoМикель Артета
logoМанчестер Юнайтед
logoАрсенал
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