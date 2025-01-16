«Ростову» разрешили построить новую базу. Там будут корпуса молодежного и женского составов, административный корпус и трибуны на 1,5 тысячи и 500 мест
Как сообщает «161.ру», администрация Ростова дала клубу разрешение возвести новую тренировочную базу, которая появится рядом с Гребным каналом и стадионом «Ростов-Арена».
Там построят несколько зданий. Среди них – корпуса основного молодежного и женского составов, административный корпус с гаражом, КПП с зоной досмотра и хранения, водопроводная насосная станция и здание теплового пункта. Также будут установлены трибуны на полторы тысячи и пятьсот мест. Высота построек не превысит трех этажей.
Разрешение на строительство будет действовать до конца 2027 года.
Отмечается, что тендер на разработку проекта базы был размещен «Ростовом» еще в 2021 году, а в 2022 году проект был одобрен Госэкспертизой. Проектную документацию готовила фирма «Новый проект», совладельцем которой является президент «Ростова» Арташес Арутюнянц. Разработка проекта обошлась почти в 100 миллионов рублей.
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