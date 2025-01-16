«Российские военные – герои для Сербии. Все очень переживали за них». Батак о броске на Приштину

Радослав Батак высказался об участии России в конфликте в Югославии.

– Тогда Россия ввела в Сербию небольшой контингент и совершила так называемый бросок на Приштину. Как вы на это реагировали?

– Российские военные – герои для Сербии. Все очень переживали за них», – сказал бывший защитник «Динамо».

Марш-бросок на Приштину – военная операция вооруженных сил Российской Федерации на территории Союзной Республики Югославия, в ходе которой войска заняли аэропорт «Слатина» в Косово в июне 1999 года во время косовского конфликта.