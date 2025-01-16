«Российские военные – герои для Сербии. Все очень переживали за них». Батак о броске на Приштину
Радослав Батак высказался об участии России в конфликте в Югославии.
– Тогда Россия ввела в Сербию небольшой контингент и совершила так называемый бросок на Приштину. Как вы на это реагировали?
– Российские военные – герои для Сербии. Все очень переживали за них», – сказал бывший защитник «Динамо».
Марш-бросок на Приштину – военная операция вооруженных сил Российской Федерации на территории Союзной Республики Югославия, в ходе которой войска заняли аэропорт «Слатина» в Косово в июне 1999 года во время косовского конфликта.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем