Невилл о тренере «Арсенала» по стандартам Жовере: «Самый раздражающий человек в футболе, преувеличивает свою значимость. Не вижу, чтобы тренер вратарей указывал на себя на краю штрафной»

Гари Невилл раскритиковал тренера «Арсенала» по стандартам.

«Я назвал его [Николя Жовера] самым раздражающим человеком в футболе. Знаете что? Я укрепляю свою позицию, удваиваю ставки.

Это раздражает меня каждую неделю. Говорю очень спокойно – думаю, что он преувеличивает свою значимость.

Если вратарь делает хороший сэйв, я не вижу тренера вратарей на краю штрафной. Я не вижу, чтобы другие тренеры поднимались и получали порцию славы.

Главный тренер находится впереди. Он не может общаться с игроками, которые знают, что делают, на расстоянии 45 метров. Я думаю, он преувеличивает свою значимость, искренне так считаю.

Я вижу тренеров вратарей и блестящих тренеров, которые работают над другими аспектами игры, и они не указывают на себя и свою важность.

Вот так я чувствую. Понимаю, что он важен и отлично справляется со своей работой, но я искренне считаю, что ему нужно немного расслабиться. Полагаю, игроки тоже начнут смотреть на него и думать: «Да ладно, подожди минутку», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте Stick to Football.

Угловые «Арсенала» правда лучшие в мире? В чем секрет? Нет ли нарушений?

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