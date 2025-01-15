18-летний форвард минского «Динамо» Мельниченко перешел в «Порту»

Трофим Мельниченко стал игроком «Порту».

18-летний нападающий перешел в португальский клуб из минского «Динамо».

Белорусский игрок – воспитанник академии бело-синих. За основную команду в прошлом сезоне он провел 37 матчей во всех турнирах, забив 3 мяча и отдав 5 результативных передач. С минским клубом Мельниченко завоевал чемпионский титул и пробился в общий этап Лиги конференций.

Кроме того, Трофим стал самым молодым игроком в истории сборной Беларуси, за которую дебютировал в 17 лет и 353 дня в официальном матче с Болгарией.

Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь .