18-летний форвард минского «Динамо» Мельниченко перешел в «Порту»
Трофим Мельниченко стал игроком «Порту».
18-летний нападающий перешел в португальский клуб из минского «Динамо».
Белорусский игрок – воспитанник академии бело-синих. За основную команду в прошлом сезоне он провел 37 матчей во всех турнирах, забив 3 мяча и отдав 5 результативных передач. С минским клубом Мельниченко завоевал чемпионский титул и пробился в общий этап Лиги конференций.
Кроме того, Трофим стал самым молодым игроком в истории сборной Беларуси, за которую дебютировал в 17 лет и 353 дня в официальном матче с Болгарией.
Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Динамо» Минск
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